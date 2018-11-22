Молдавская фура попала в аварию на Одесской трассе

Молдавская фура попала в аварию на Одесской трассе

Инцидент произошёл вечером 20 ноября на Одесской трассе недалеко от населённого пункта Глеваха. По словам украинских полицейских, фура MAN с молдавскими номерами сошла с дороги и оказалась в кювете.

По словам водителя, он возвращался из России в Молдову. На дороге его подрезал легковой автомобиль. В результате резкого торможения мужчина не справился с управлением и слетел на обочину. Помощь медиков водителю не понадобилась.

Чтобы вернуть фуру на дорогу, спасателям пришлось для начала убрать с трассы несколько разбитых автомобилей, сообщает kiev.informator.ua. Обстоятельства инцидента выясняются.

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