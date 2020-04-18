Молдавская делегация вылетела в Иерусалим за Благодатным огнем

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Несколько минут назад из Международного аэропорта Кишинева вылетел спецрейс, который доставит в Молдову Благодатный огонь из Иерусалима. Святыню привезут под патронатом главы государства.

В состав делегации вошли советник президента Виктор Гайчук и представители Митрополии Молдовы. Как сообщают источники “Аргументов и фактов в Молдове”, огонь будет доставлен в Кишинев примерно в 19.30-20.00.

Напомним, что во избежание рисков в связи с коронавирусом делегация не будет покидать самолет по прилету. Святыню привезут прямо в аэропорт и передадут на борт, после чего авиагавань вылетит в молдавскую столицу.

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