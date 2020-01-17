Молдавская делегация во главе с президентом совершает визит в Москву по приглашению председателя Админсовета Сбербанка (ФОТО)

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Вместе с большой группой коллег Игорь Додон совершает краткий визит в Москву по приглашению председателя Административного совета Сбербанка Германа Грефа.

В ходе этой поездки молдавская делегация проведет в Корпоративном университете Сбербанка встречи со специалистами в различных областях, которые изъявили желание оказать поддержку Республике Молдова.

– Отмечу, что все расходы взяли на себя организаторы, из публичного бюджета не затрачено ни одного лея. Это специальное уточнение для всяких любителей сплетен и фейков, которые в последнее время очень активизировались, – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети.