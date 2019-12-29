Молдавская делегация во главе с Игорем Додоном совершает официальный визит в Турцию (ФОТО, ВИДЕО)

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По приглашению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Игорь Додон совершает официальный визит в Турецкую Республику во главе делегации Республики Молдова. В состав делегации также входят: премьер-министр Ион Кику, заместитель председателя парламента Влад Батрынча, башкан АТО Гагаузия Ирина Влах, министры и другие государственные деятели. Повестка визита включает встречи с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, спикером Великого национального собрания (Парламента) Турции Мустафой Шентопом, а также двусторонние встречи министров.

В рамках визита президент будет председательствовать на первом заседании Совета стратегического сотрудничества на высшем уровне, после которого будет подписано несколько двусторонних соглашений в области взаимного признания водительских прав; международных комбинированных грузовых перевозок; сотрудничества в области науки и технологий, и др.

– Турецкая Республика является нашим стратегическим партнером. Официальный визит в эту страну дает нам возможность развивать отношения двустороннего взаимовыгодного сотрудничества на благо обоих народов, – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети.

Напомню, что исторический визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Республику Молдова состоялся 17 – 18 октября 2018 года. В течение двух дней была подписана Декларация о стратегическом сотрудничестве между нашими странами, учрежден Совет стратегического сотрудничества, состоялось открытие отремонтированного здания Президентуры Республики Молдова, нескольких социальных объектов в Комрате, достигнута договоренность о заключении будущих соглашений о сотрудничестве, и т.д.