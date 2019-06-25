Молдавская делегация в ПАСЕ встретилась с председателем Ассамблеи

Молдавская делегация в ПАСЕ встретилась с председателем Ассамблеи

Молдавская делегация в ПАСЕ встретилась с председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мари Паскье. Об этом на своей странице в соцсети сообщил член делегации, глава фракции ПСРМ в законодательном органе страны Влад Батрынча. 

– Делегация Молдовы выразила признательность за моральную и политико-юридическую поддержку новой власти в Кишинёве. Обсудили усиление сотрудничества в области построения правового государства и соблюдения прав человека в нашей республике, – отметил он. 

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