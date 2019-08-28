Молдавская делегация примет участие в четвертой встрече председателей парламентов Евразии

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Спикер встретилась накануне с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Молдова Саматом Ордабаевым, с резиденцией в Киеве. Во время беседы стороны обсудили предстоящую четвертую встречу председателей парламентов Евразии, которая будет организована в Казахстане с 23 по 24 сентября.

– Подтвердила участие молдавской делегации в этой встрече. Целью форума, в котором примут участие делегаты около 65 стран, является развитие многопланового сотрудничества между парламентами Европы и Азии, а также расширение межпарламентского и двустороннего диалога между странами евразийского пространства. Республика Молдова должна выйти из изоляции, в которой она находилась в последние годы. Мы продвигали и будем продвигать сбалансированную и прагматичную внешнюю политику, – отметила она.

Посол Республики Казахстан поздравил народ Республики Молдова с Днем независимости и отметил необходимость поддерживать и развивать традиционные дружеские отношения между нашими странами.