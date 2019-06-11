Молдаванок с поддельными визами задержали в столичном аэропорту

0

В паспортах двух гражданок Молдовы, депортированных из Израиля, пограничники обнаружили поддельные визы. Инцидент произошёл этим утром в международном аэропорту Кишинёва.

Из Тель-Авива на родину прибыли две гражданки в возрасте 47 и 50 лет, которые были депортированы израильскими властями. Во время проверки паспортов пограничники обнаружили израильские визы с явными признаками фальсификации.

Задержанные рассказали, что визы получили в Израиле при содействии знакомой. О подделке они не знали.

Ведётся следствие с целью выяснения обстоятельств дела. Согласно законодательству, нарушительницам грозит штраф в размере от 550 до 950 условных единиц, общественные работы от 180 до 240 часов или тюремное заключение на срок до 5 лет.