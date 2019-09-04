Молдаванку в Италии серьёзно ранил экс-возлюбленный: на помощь женщине подоспела собака

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32-летняя гражданка Молдовы, проживающая в Италии, находится между жизнью и смертью после того, как её бывший возлюбленный несколько раз ударил женщину ножом. Страшный инцидент произошёл вчера в итальянской провинции Кьети.

По данным местной прессы, вчера утром приятель пострадавшей, не желая мириться с окончанием отношений, напал на женщину с ножом. 28-летний уроженец Албании нанёс жертве минимум 12 ударов, пишет deschide.md. В этот момент на помощь подоспела собака жертвы, которая принялась защищать хозяйку и укусила нападавшего. В результате мужчина сбежал, оставив бывшую подругу во дворе в луже крови.

Пострадавшую доставили ​​в больницу в очень тяжёлом состоянии. Вскоре после случившегося полиция задержала нападавшего. На его имя было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

Обстоятельства инцидента выясняются.