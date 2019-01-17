Молдаванку с признаками гипотермии нашли на вокзале в Яссах

Замёрзшую 49-летнюю уроженку Молдовы обнаружили на вокзале в Яссах. Местная полиция застала женщину в состоянии гипотермии и с признаками длительного недосыпания.

В результате разбирательств выяснилось, что у женщины не было денег на еду или дорогу домой, пишет deschide.md. Пострадавшая проживала в селе Шаптебань Рышканского района.

Как удалось выяснить в дальнейшем, 28 ноября 2018 года женщина по выездной визе собралась выехать на работу в Испанию. С тех пор о ней ничего не было известно. При невыясненных обстоятельствах молдаванка вернулась из Испании в Яссы, где и была найдена сотрудниками полиции. Женщине была оказана психологическая и медицинская помощь, после чего её вернули домой на территорию Молдовы.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.