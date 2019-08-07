Молдаванку с поддельными водительскими правами задержали на румынской границе

Молдаванку с поддельными водительскими правами задержали на румынской границе

36-летняя женщина с двойным гражданством – Молдовы и Румынии – предъявила на пограничном контроле поддельные водительские права. Инцидент произошёл в пункте пересечения “Албица-Яссы”.

Женщина находилась за рулём автомобиля Volkswagen, пишет publika.md. В дополнение к документам, удостоверяющим личность, женщина предъявила румынским пограничникам водительские права, выданные молдавскими властями, которые оказались поддельными.

Задержанная заявила, что посещала автомобильную школу в Молдове, однако ей не хватило терпения получить водительские права на законных основаниях. В итоге женщина купила документ у неизвестного лица за 350 евро.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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