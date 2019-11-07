Молдаванку с анаболиками в чемодане задержали на границе с Румынией

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Женщина пыталась незаконно ввезти в соседнюю страну 75 таблеток, содержащих вещество по типу анаболиков. Запрещённые препараты были спрятаны в личном багаже.

Инцидент произошёл сегодня в пункте пропуска “Албица-Яссы”. На въезде в Румынию была задержана 62-летняя пассажирка микроавтобуса с румынским и молдавским гражданством, пишет jurnal.md.

В ходе тщательного контроля сотрудники таможни обнаружили в личном багаже женщины 75 таблеток с веществом, включённым в список запрещённых. В соответствии с правовыми положениями вещества были конфискованы, а нарушительнице выписан штраф.