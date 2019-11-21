Молдаванку приговорили к 7 годам тюрьмы за торговлю людьми в целях трудовой эксплуатации

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Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) объявила сегодня об удовлетворении ходатайства прокуроров и вынесении приговора гражданке, эксплуатировавшей 10 граждан Молдовы в Москве.

Женщина завербовала и эксплуатировала жертв в период с апреля по декабрь 2013 года, пообещав им хорошую зарплату за работу на стройплощадке в Москве. Обещанные суммы рабочим не выплачивались. Из-за отсутствия финансов жертвы не могли вернуться домой, а также не могли обратиться за помощью к российским властям, так как работали нелегально.

В свою очередь, обвиняемая, которая отвечала за выплату зарплат, купила своему сыну автомобиль Mercedes. Вместе со своим сожителем она также прибегала к угрозам физической расправы в адрес недовольных работников.

В итоге ответчицу обвинили в задолженности по заработной плате – от 25 000 до 250 000 российских рублей. По просьбе прокуроров суд распорядился взыскать убытки и приговорил обвиняемую к тюремному заключению сроком на 7 лет и 3 месяца с запретом на выезд за границу на 3 года.