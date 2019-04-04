Молдаванку, обвиняемую в принуждении соотечественниц к занятию проституцией, экстрадировали из Греции

Молдаванку, обвиняемую в принуждении соотечественниц к занятию проституцией, экстрадировали из Греции

Жительницу Яловенского района, объявленную властями Молдовы в международный розыск за торговлю людьми, задержали в Греции и экстрадировали на родину для привлечения к уголовной ответственности. Ее обвиняют в вовлечении в занятие проституцией 7 гражданок Молдовы, в том числе несовершеннолетней.

Согласно обвинительному заключению, в период с 2014 по 2016 годы, пообещав жертвам хорошо оплачиваемую работу, подсудимая вывезла семерых молдаванок из социально уязвимых семей, в том числе несовершеннолетнюю, в Турцию. Ежедневно им приходилось оказывать сексуальные услуги в квартире в Стамбуле. Заработанные деньги практически полностью забирала организатор.

Возвратившись домой, жертвы подали жалобы в полицию, по которым были возбуждены уголовные дела. В случае обвинительного приговора, за торговлю людьми задержанной грозит лишение свободы на срок до 20 лет. Женщине также предстоит оплатить судебные издержки в связи с экстрадицией в размере 33 000 леев.

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