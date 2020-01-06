Молдаванке дали 8 месяцев тюрьмы за попытку незаконно попасть в Россию

Молдаванке дали 8 месяцев тюрьмы за попытку незаконно попасть в Россию

Гражданка Молдовы отправится в тюрьму на 8 месяцев за незаконное пересечение государственной границы России. Также женщине запретили въезд в Россию до февраля 2021 года.

Изначально женщина пыталась попасть в Россию через пункт пропуска “Бурачки”. Пограничники не пропустили иностранку и напомнили о запрете на въезд, пишет nevnov.ru.

Женщину это не остановило. Она добралась до латвийского пункта пропуска “Терехово” и отправилась к границе через лес. Там её снова задержали сотрудники пограничной службы.

Свою настойчивость гражданка Молдовы объяснила личными мотивами, пишет источник. Теперь ей предстоит провести в заключении 8 месяцев.

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