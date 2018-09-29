Молдаванка вернула полторы тысячи долларов, оплаченных за пребывание сына в США

Женщина пожаловалась в Агентство по защите прав потребителей на некачественные услуги компании, предоставляющей услуги по набору студентов в Соединённые Штаты Америки.

Как сообщает пресс-служба Агентства по защите прав потребителей, сын женщины заключил договор, чтобы принять участие в программе по обмену студентов, заплатив при этом фирме за билет на самолёт, обеспечение местом работы, проживание и т.д. Представители фирмы в свою очередь взяли на себя определённые обязательства, но так их и не выполнили.

Таким образом, при представлении доверенности, выданной Посольством Республики Молдова в США, потребитель имел правовую основу для возврата денег. Однако экономический агент отказался удовлетворить требование потребителя, заявив, что деньги не могут быть возмещёны на основе доверенности. Это стало причиной для составления жалобы в Агентство по защите прав потребителей.

Агентство рассмотрело жалобу, в результате чего экономический агент всё же возместил своему клиенту пошлины, оплаченные в размере 1456 долларов США.