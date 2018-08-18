Молдаванка в России получила пулю в голову от жениха

33-летняя женщина находится в больнице в критическом состоянии.

Инцидент произошёл на днях в квартире жениха пострадавшей, директора частного детективного агентства, в Санкт-Петербурге. Рано утром, на фоне употребленного спиртного, мужчина, по версии следствия, выстрелил из травматического пистолета «МР-79-ТМ» в голову 33-летней сожительнице. По некоторым данным, скорая помощь была вызвана не сразу, в квартире якобы имелись следы попыток замыть кровь, пишет fontanka.ru.

Пострадавшую доставили в больницу с огнестрельным ранением черепа, открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, в крайне тяжелом состоянии. Известно, что она является гражданкой Молдовы, имеет вид на жительство и официально не трудоустроена. Известно, что накануне происшествия пара готовилась к свадьбе. Что побудило мужчину выстрелить своей возлюбленной в голову – выясняет следствие.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под домашним арестом.