Молдаванка в Италии спасла от смерти пенсионерку

Инцидент произошёл в коммуне Конельяно провинции Тревизо.

Протекающая поблизости река Валбона вышла из берегов из-за обильных дождей. Пенсионерка спала на первом этаже дома, а наша соотечественница, которая ухаживает за ней, находилась наверху.

⁃ Меня разбудил шум. Когда я увидела воду на полу, побежала в комнату Марии. Холодильник упал, вода была повсюду, мебель сдвинулась с мест. Не знаю, откуда я нашла силы взять ее на руки и отнести наверх, но слава Богу мне удалось ее спасти, – рассказала молдаванка.

Если бы женщина опоздала на несколько минут, пенсионерка не осталась бы в живых. Уровень воды достиг 80 сантиметров.

Молдаванка позвонила сыну пенсионерки, а после приехали и пожарные. В результате инцидента в зоне риска оказались многие местные жители, которые понесли существенный ущерб, пишет stirilocale.md.