Молдаванка унаследовала 3 миллиона евро от итальянца, за которым ухаживала

Молдаванка унаследовала 3 миллиона евро от итальянца, за которым ухаживала

59-летняя уроженка Молдовы была объявлена законной наследницей состояния в 3 миллиона евро. Щедрое наследство женщине оставил итальянец, в доме которого она проработала много лет.

Раиса Русу унаследовала 3 миллиона евро от Винченцо Рисатти, который умер в возрасте 92 лет. Родственники умершего оспорили завещание в суде, обвинив женщину и её сына в мошенничестве, пишет deschide.md.

Адвокаты продемонстрировали в суде, что умерший был в здравом уме, когда завещал своё состояние женщине. ухаживавшей за ним. После двух лет судебного разбирательства судьи всё же признали молдаванку законной наследницей.

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