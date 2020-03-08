Молдаванка, у которой подтвердили коронавирус, сбежала из больницы в Италии, чтобы вернуться на Родину

0

Женщина, у которой вчера был выявлен коронавирус нового типа, была госпитализирована в Италии, но покинула медицинское учреждение добровольно, чтобы вернуться в Молдову. Информация была представлена на заседании чрезвычайной национальной комиссии по здравоохранению, которое проходит в эти минуты в правительстве.

– Женщина была госпитализирована в Италии, но покинула учреждение, села в самолет и вернулась домой. Да, мы ждем наших граждан дома, но они должны быть ответственными. Здесь же налицо – полная безответственность. Она поставила под угрозу большое количество людей: в аэропорту в Италии, в самолете и тут, у нас, в Молдове, – сказал премьер-министр Ион Кику.

Министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну отметила, что первый раз женщина обратилась к врачу 28 февраля в Италии. У нее были высокая температура и кашель.

– Она приняла решение вернуться в Молдову и не представила информацию о своей болезни ни бортпроводникам, ни пограничникам. Ее состояние стабильное, не ухудшилось, но у нее двусторонняя бронхопневмония, сахарный диабет второго типа, она гипертоник. Этим рейсом летели 145 пассажиров, 10 из них – украинцы. По дипломатическим каналам соседней стране была передана эта информация. В прямом контакте были люди, которые находились рядом с инфицированной: они сидели по бокам, впереди и сзади. К ним относятся как к гражданам с подозрением на вирус. В течение ночи мы связались с порядка 45 гражданами. Проинформировали их, что они обязаны не покидать дома и соблюдать карантин, – заявила она.