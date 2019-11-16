Молдаванка, работавшая няней в Румынии, пострадала от рук своих работодателей: они заперли её в комнате и избили

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Супругов из Сучавы задержали на 30 дней за то, что они удерживали силой и избили няню своего ребёнка. Всего в совершении преступления подозреваются четверо человек.

Перед совершением преступления, супруги обнаружили, что из дома пропали украшения и 3 000 евро. Незадолго до этого няня уволилась. В связи с этим женщина стала главной подозреваемой в краже для своих бывших работодателей. Супруги и их товарищи нашли молдаванку уже на новом месте работы, откуда силой затолкали в машину и отвезли к себе домой. После этого они принялись избивать женщину, требуя от неё признания в совершении кражи. Под угрозами убийства бывшая няня призналась, что сдала украденные украшения в ломбард. Тем не менее, супруги не нашли украшения в ломбарде, поэтому решили отпустить “заложницу”.

После этого правоохранители задержали супругов. Подозреваемые попытались оправдаться и показали видеозапись, где няня признаётся в совершении кражи. Однако эта видеозапись не может считаться доказательством, так как признание было сделано под угрозами.