Молдаванка пыталась незаконно провезти в Румынию контрабандные сигареты (ФОТО)

0

12 000 контрабандных сигарет, а также транспортное средство, в котором нашли нелегальный груз, были конфискованы румынскими пограничниками.

Вблизи населённого пункта Войнешть был остановлен для проверки автомобиль BMW X5, зарегистрированный в Румынии. За рулём находился 48-летний гражданин Румынии, а в качестве пассажира – 53-летняя молдаванка, пишет publika.md.

В результате проверки в моторном отсеке автомобиля, а также в личном багаже женщины, было обнаружено 12 000 контрабандных сигарет. Задержанные заявили, что сигареты приобрели для дальнейшей продажи в городе Яссы.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.