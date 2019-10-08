Молдаванка пыталась незаконно провезти в Румынию контрабандные сигареты (ФОТО)

Молдаванка пыталась незаконно провезти в Румынию контрабандные сигареты (ФОТО)

12 000 контрабандных сигарет, а также транспортное средство, в котором нашли нелегальный груз, были конфискованы румынскими пограничниками.

Вблизи населённого пункта Войнешть был остановлен для проверки автомобиль BMW X5, зарегистрированный в Румынии. За рулём находился 48-летний гражданин Румынии, а в качестве пассажира – 53-летняя молдаванка, пишет publika.md.

В результате проверки в моторном отсеке автомобиля, а также в личном багаже женщины, было обнаружено 12 000 контрабандных сигарет. Задержанные заявили, что сигареты приобрели для дальнейшей продажи в городе Яссы.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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