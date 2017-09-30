Молдаванка прислала из Италии в Ниспоренскую больницу медицинское оборудование, мебель и две машины скорой помощи (ВИДЕО)

Соотечественница работает врачом в итальянской больнице и является волонтером «Красного креста».

Районная больница в Ниспоренах не получала новую мебель еще со времен создания медучреждения. Тумбочки и кровати на глазах разваливаются. Сколько лет автомобилям скорой помощи также уже и не сосчитать. Поэтому дар Людмилы Фуртуна, работающей анестезиологом в больнице в Парме, пришелся как нельзя кстати, сообщает protv.md.

Молдаванка, будучи также волонтером в «Красном кресте», смогла добиться, чтобы посредством этой гуманитарной организации в больницу в Ниспоренах было отправлено более 50 специализированных кроватей, различная мебель, несколько инвалидных кресел, медицинское оборудование и две машины скорой помощи. Еще четыре таких автомобиля было пожертвовано другим районам страны.

— До сих пор пациентов перевозили в республиканские медучреждения на очень старых машинах и не адаптированных к необходимым условиям. Мы очень благодарны и используем очень часто эти автомобили, — отметила представитель больницы в Ниспоренах.

Более того, Людмиле Фуртуна удалось привезти в Италию десятки детей из Молдовы, страдающих серьезными заболеваниями. Там они смогли получить бесплатное лечение, которое в ином случае обошлось бы в десятки, а то и сотни тысяч евро.



