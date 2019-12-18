Молдаванка попыталась въехать в страну на авто, числящемся в угоне

Молдаванка попыталась въехать в страну на авто, числящемся в угоне

Автомобиль Mitsubishi Outlander, числившийся в базах данных как угнанный, был задержан в пункте пропуска “Албица-Яссы”.

За рулем машины, зарегистрированной в Италии, находилась 36-летняя женщина с гражданством Молдовы и Румынии. В ходе проверок пограничники обнаружили, что транспортное средство занесено в базы данных как разыскиваемое итальянскими властями, пишет publika.md.

Женщина заявила, что ничего не знала о нарушениях. Автомобиль был конфискован до выяснения всех обстоятельств.

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