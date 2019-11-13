Молдаванка попыталась провезти через таможню партию контрабандных очков (ФОТО)

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Пассажирку автобуса, курсирующего по маршруту “Бухарест-Кишинёв”, задержали сотрудники Таможенной службы за попытку ввоза в страну товаров без документов о происхождении.

Инцидент был зарегистрирован при въезде в страну на таможенном посту “Леушень”. В ходе проверки личного багажа пассажиров автобуса было установлено наличие подозрительных предметов в чемодане гражданки Молдовы. Сотрудники таможни обнаружили 1 105 единиц очков и 335 футляров для очков, которые пытались провезти контрабандой.

Все товары были изъяты. Нарушительнице грозит штраф до 4 500 леев.