Молдаванка попалась на попытке незаконно пересечь границу России

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В городе Севск Брянской области была задержана 25-летняя гражданка Молдовы и её 29-летний друг. Мужчина пытался помочь приятельнице незаконно пересечь границу России в обход установленного пункта пропуска.

22 ноября 2017 года было принято решение о нежелательности пребывания гражданки Молдовы на территории России. О запрете женщина узнала летом при попытке въезда в страну, пишет bryansktoday.ru. Она обратилась за помощью к знакомому из России, который согласился ей помочь.

При помощи мужчины молдаванка пересекла Государственную границу России в обход пункта пропуска. В Севском районе пару задержали пограничники. Суд приговорил нарушителей к 1 году и 1 месяцу лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.