Молдаванка получила условный срок за то, что оклеветала мужа

Гражданка нашей страны пожаловалась на своего благоверного, заявив, что он якобы избил ее черенком от лопаты. В действительности же оказалось, что женщина попросту сама упала, будучи нетрезвой.

Согласно приговору, вынесенному в середине этого месяца судом Новых Анен, женщина заявила на мужа в полицию, сказав, что он якобы причинил ей телесные повреждения средней тяжести, в связи с чем в отношении мужчины было заведено уголовное дело.

Впоследствии женщина изменила свои заявления и сказала, что мужчина не бил ее. Поясняя ложный донос, она заявила, что хотела получить от этого материальную выгоду, пишет crimemoldova.com.

В ходе расследования уголовного дела было подтверждено, что травмы были вызваны тем фактом, что женщина упала, возвращаясь от соседки. После этого уголовное дело в отношении мужчины было закрыто, а его благоверная получила наказание в виде лишения свободы условно за ложный донос и дачу ложных показаний.