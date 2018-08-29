Молдаванка получила условный срок за то, что оклеветала мужа

Молдаванка получила условный срок за то, что оклеветала мужа

Гражданка нашей страны пожаловалась на своего благоверного, заявив, что он якобы избил ее черенком от лопаты. В действительности же оказалось, что женщина попросту сама упала, будучи нетрезвой.

Согласно приговору, вынесенному в середине этого месяца судом Новых Анен, женщина заявила на мужа в полицию, сказав, что он якобы причинил ей телесные повреждения средней тяжести, в связи с чем в отношении мужчины было заведено уголовное дело.

Впоследствии женщина изменила свои заявления и сказала, что мужчина не бил ее. Поясняя ложный донос, она заявила, что хотела получить от этого материальную выгоду, пишет crimemoldova.com.

В ходе расследования уголовного дела было подтверждено, что травмы были вызваны тем фактом, что женщина упала, возвращаясь от соседки. После этого уголовное дело в отношении мужчины было закрыто, а его благоверная получила наказание в виде лишения свободы условно за ложный донос и дачу ложных показаний.

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