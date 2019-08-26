Молдаванка погибла в ДТП в Италии

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36-летняя уроженка Республики Молдова погибла в ДТП на севере Италии. По информации местной прессы, наша соотечественница угодила на машине в водную канаву. Спасти ее не удалось.

Молдаванка жила в коммуне Музиле-ди-Пьяве и была проездом в городе Езоло. По информации полиции, женщина потеряла контроль над управлением и перевернулась в канаву. Других машин в тот момент на дороге не было.

Полицейские рассматривают две версии случившегося: что женщина превысила скорость или почувствовала себя плохо за рулем. Окончательная причина станет известна после проведения экспертизы.