68

Молдаванка, победившая на шоу “Голос Румынии”, получила почетную грамоту президента

Молдаванка, победившая на шоу “Голос Румынии”, получила почетную грамоту президента

Игорь Додон встретился сегодня с исполнительницей Анной Мунтяну, победительницей седьмого выпуска шоу «Голос Румынии».

За выдающийся успех на конкурсе самых оригинальных голосов и исполнительских стилей, за продвижение имиджа Республики Молдова в мире, в знак признания таланта и приложенных усилий по его совершенствованию, глава государства вручил Анне Мунтяну почетную грамоту Президента Республики Молдова. Он также заверил ее в полной и всесторонней поддержке – его личной и президентской администрации.

Республика Молдова – страна, богатая талантами, которые необходимо поддерживать и поощрять. Это одно из моих обязательств, которому я верен и которое последовательно выполняю, – добавил президент. 

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md