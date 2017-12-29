Молдаванка, победившая на шоу “Голос Румынии”, получила почетную грамоту президента

Игорь Додон встретился сегодня с исполнительницей Анной Мунтяну, победительницей седьмого выпуска шоу «Голос Румынии».

За выдающийся успех на конкурсе самых оригинальных голосов и исполнительских стилей, за продвижение имиджа Республики Молдова в мире, в знак признания таланта и приложенных усилий по его совершенствованию, глава государства вручил Анне Мунтяну почетную грамоту Президента Республики Молдова. Он также заверил ее в полной и всесторонней поддержке – его личной и президентской администрации.

Республика Молдова – страна, богатая талантами, которые необходимо поддерживать и поощрять. Это одно из моих обязательств, которому я верен и которое последовательно выполняю, – добавил президент.