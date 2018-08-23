Молдаванка осуждена в Италии за жестокое обращение с пожилой женщиной

Уроженка нашей страны работала сиделкой этой 86-летней итальянки, страдающей болезнью Альцгеймера.

Доказательством того, что пенсионерка подвергается издевательствам со стороны человека, который должен о ней заботиться, стала видеозапись соседа. На ней он запечатлел, как молдаванка бьет свою подопечную. Свидетельством этого стали и следы избиения на теле несчастной, пишет publika.md.

По словам сына пожилой итальянки, с ними, родственниками, сиделка всегда была приветливой, улыбчивой, но когда оставалась наедине с подопечной, превращалась в монстра. Мужчина рассказал, что молдаванка била его мать, когда та не могла самостоятельно есть или пить.

Судебная инстанция в Италии признала молдаванку виновной в насилии над подопечной и осудила на три года лишения свободы.