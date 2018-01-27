Молдаванка о трагедии в Милане: Высокая температура уберегла меня от поездки на поезде в тот день

Своими эмоциями поделились и другие уроженцы Молдовы, проживающие в Италии.

Так, многие соотечественники отметили, что судьба чудом уберегла их от поездки на том злосчастном поезде, сообщает stirilocale.md.

– К счастью мой сын находился в другом поезде, который был остановлен в Тревильо. Спасибо Богу, что и я раньше времени не села в него. В сошедшем с рельс поезде, как я узнала, один из раненых парней является коллегой моего сына, – рассказала Светлана Генчу.

– Мы ехали в метро в Милане. Читая о произошедшей трагедии, вдруг вижу, что наш поезд резко останавливается на мосту. Все стоящие пассажиры упали. Не знаю, что произошло. Мы все запаниковали, думали, что сценарий повторяется, – поделилась Кристела Кожокарь-Гросу.

– Я ежедневно езжу на этой линии, однако в ту ночь у меня поднялась температура и я осталась дома. Это несовпадение. Спасибо Богу! – написала Сина Плински.

Напомним, что 25 января в Милане сошел с рельс поезд. В результате, погибло трое пассажиров, более 50 получили различные травмы.