Молдаванка намеревалась лететь в Дублин с полным чемоданом сигарет (ФОТО)

Таможенники изменили ее планы.

Инцидент был зафиксирован вечером 10 декабря в Международном аэропорту Кишинева. При сканировании багажа в процессе посадки на самолет таможенники обнаружили подозрительные предметы в багаже одной из пассажирок самолета Кишинев-Дублин. В ходе личного досмотра в клади были обнаружены 300 пачек сигарет марок Winston и Kent с акцизными марками Молдовы.

В итоге контрабандный груз был конфискован, а на женщину составлен протокол о правонарушении. Ей предстоит заплатить штраф в размере до 4500 леев.