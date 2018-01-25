Молдаванка, ее дочь и внучка в Румынии пропали в один день

Женщин и ребенка объявила в розыск полиция Сучавы.

Родственники рассказали, что все трое 17 января вышли из дома в городе Долхаска и более не вернулись. Старшей женщине, Елене Балан, 49 лет, ее дочери, Вере Айоана, – 25 лет, ребенку Александре Марии Айоана – 4 года, пишет today.md.

Приметы Веры Айоана: рост 1,60 метра, спортивное телосложение, голубые глаза, светлые волосы до плеч, лицо овальное, брови дугообразные, нос прямой. В день исчезновения была одета в синюю куртку, черные джинсы, черные кожаные сапоги с кружевами, имела при себе коричневую сумку.

Приметы Александры Марии Айоана: рост около 80 сантиметров, светлая кожа, светлые прямые волосы, голубые глаза. Одета в розовую куртку.

Приметы Елены Балан: рост около 1,70 метра, овальное лицо, каштановые короткие волосы, носит очки. В день исчезновения была одета в темно-синий пиджак, темные брюки и черные сапоги до колен.

Всех, кто имеет какую-либо информацию о пропавших, просьба обратиться в полицию.