Молдаванину закрыли въезд в Украину из-за “опасной” находки

Гражданин Молдовы получил запрет на въезд в Украину на 3 года в связи с тем, что в его машине обнаружили георгиевскую ленту.

Случай был зафиксирован накануне, 5 сентября, на КПП “Паланка”. Молдаванин не смог пояснить, для чего у него в машине находится эта лента, которая запрещена в соседней стране, пишет deschide.md.

Свою ситуацию он осложнил тем, что попытался дать взятку в размере 200 гривен. Результатом для молдаванина стал запрет на въезд в Украину сроком на три года.

Закон, запрещающий носить и пропагандировать георгиевскую ленту, вступил в силу в Украине 15 июня прошлого года. Согласно нормативу, за ношение георгиевской ленты грозит штраф от 850 до 2550 гривен. Если в демонстрации символа уличат повторно, то заплатить придется уже от 2550 до 5100 гривен. За данное правонарушение также предусмотрен административный арест до 15 суток. Во всех случаях лента или предметы с ее изображением подлежат изъятию.