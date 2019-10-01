Молдаванину на 3 года запретили въезд в соседнюю страну из-за георгиевской ленты

Молдаванину на 3 года запретили въезд в соседнюю страну из-за георгиевской ленты

Гражданину Молдовы было отказано во въезде в Украину из-за запрещённой символики, а именно георгиевской ленты.

Как пишет unn.com.ua со ссылкой на пресс-службу Могилёв-Подольского пограничного отряда, 41-летний гражданин Молдовы 30 сентября прибыл в пункт пропуска паромного сообщения “Цекиновка-Сорока”. В салоне автомобиля “ВАЗ” мужчина разместил полосатую георгиевскую ленту, запрещённую на территории Украины.

Пограничники ленту изъяли. В отношении гражданина Молдовы было вынесено постановление о запрете въезда на Украину сроком на 3 года.

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