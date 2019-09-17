Молдаванину грозит крупный штраф за незаконную перевозку товаров на 150 тысяч леев (ФОТО)

Молдаванину грозит крупный штраф за незаконную перевозку товаров на 150 тысяч леев (ФОТО)

Мобильная команда северного управления Пограничной полиции зарегистрировала случай незаконной перевозки товаров, стоимость которых достигает 150 тысяч леев.

Как сообщает пресс-служба Пограничной полиции, на основе оперативной информации патрульные управления провели ряд действий, направленных на предотвращение незаконного ввоза товаров. В результате этого в микроавтобусе марки Mercedes Sprinter, остановленного на трассе Крива-Липканы, пограничники обнаружили технику и хозяйственные товары.

Водитель микроавтобуса, 54-летний гражданин Молдовы, не смог предъявить ни одного документа о происхождении. Более того, он отказался давать показания и сотрудничать с правоохранительными органами.

Товар был изъят и отправлен в камеру хранения. Нарушителю грозит штраф.

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