Молдаванину грозит крупный штраф за незаконную перевозку товаров на 150 тысяч леев (ФОТО)

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Мобильная команда северного управления Пограничной полиции зарегистрировала случай незаконной перевозки товаров, стоимость которых достигает 150 тысяч леев.

Как сообщает пресс-служба Пограничной полиции, на основе оперативной информации патрульные управления провели ряд действий, направленных на предотвращение незаконного ввоза товаров. В результате этого в микроавтобусе марки Mercedes Sprinter, остановленного на трассе Крива-Липканы, пограничники обнаружили технику и хозяйственные товары.

Водитель микроавтобуса, 54-летний гражданин Молдовы, не смог предъявить ни одного документа о происхождении. Более того, он отказался давать показания и сотрудничать с правоохранительными органами.

Товар был изъят и отправлен в камеру хранения. Нарушителю грозит штраф.