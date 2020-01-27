Молдаванину грозит 4 года тюрьмы за контрабанду золота и серебра

0

50-летнего гражданина Молдовы приговорили к 4 годам тюремного заключения за контрабанду золотых и серебряных изделий. Об этом сообщается в релизе Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам.

Правоохранители задержали обвиняемого вместе с другим гражданином в момент передачи 4 кг золотых украшений и более 2 кг серебряных изделий, предназначенных для продажи на территории Молдовы. Суд также обязал его выплатить государству более 170 тысяч леев, поскольку конфискованное при задержании транспортное средство не принадлежало обвиняемому, пишет realitatea.md.

Стало известно, что изделия были приобретены в Турции в 2018 году. Мужчины привезли их в Молдову без документов о происхождении, после чего были задержаны. Что касается второго обвиняемого, его дело находится на рассмотрении в суде.