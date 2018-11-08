Молдаванину грозит 2 года тюрьмы за поддельные документы на авто

Уроженец Молдовы заплатил 2000 леев за поддельные права и документы на автомобиль. Фальшивку обнаружили сегодня, 8 ноября, в пункте пересечения границы Скулень.

Грузовик MAN был остановлен пограничниками при попытке пересечения молдавской границы. В пакете документов, предъявленных водителем, находилось водительское удостоверение и свидетельство о профессиональной компетентности. Оба документа, выданные компетентными органами, при проверке оказались недействительными из-за отсутствия каких-либо защитных знаков. Задержанный 48-летний водитель рассказал, что приобрёл документы у незнакомого лица за 2 000 леев, так как остро нуждался в работе, сообщает moldova.org.

Документы были изъяты и отправлены на экспертизу. Пограничники продолжают расследовать дело и выявлять виновных, которым грозит штраф в размере до 650 условных единиц, общественные работы от 150 до 200 часов, либо лишение свободы на срок до 2 лет.