Молдаванина задержали за незаконную попытку пересечь границу Украины (ВИДЕО)

23-летний житель Штефан-Водэ попытался незаконно пересечь границу с Украиной без документов, удостоверяющих личность, и с наличием запрета на въезд на Украину на 10 лет.

Мужчина был задержан пограничниками по пути к поселениям Паланка-Удобное. Задержанный намеревался попасть в Украину, а когда его заметили пограничники, попытался убежать.

После задержания молдаванин сообщил, что решил пойти на преступление из-за желания увидеть свою семью, проживающую на территории Украины, передаёт publika.md.

В то же время было установлено, что 23-летнему молодому человеку из Штефан-Водского района запрещено въезжать на территорию Украины сроком на 10 лет.

Мужчина был задержан на 72 часа. Нарушителю грозит штраф в размере до 750 условных единиц, общественные работы от 150 до 200 часов или тюремное заключение на срок до 2-х лет.