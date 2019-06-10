Молдаванина задержали на границе с поддельным румынским паспортом

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Молдаванина с двойным гражданством задержали на границе с поддельным румынским удостоверением личности. Инцидент произошёл днём 9 июня в пункте пропуска “Леушены”.

В направлении выезда из страны был остановлен автомобиль Volkswagen Crafter с молдавскими номерными знаками. Во время проверки багажа в одной из сумок пограничниками был найден документ с явными признаками фальсификации. Паспорт был выдан властями Румынии на имя 29-летнего жителя Страшен.

В свою очередь, владелец сумки предъявил для контроля молдавский паспорт с иной фамилией, чем та, которая была указана в румынском удостоверении личности. Мужчина признался, что приобрёл документ за 200 евро.

Обстоятельства инцидента выясняются. Поддельный документ был изъят, нарушителю грозит штраф.