Молдаванина в Греции приговорили к 121 году тюрьмы: какое преступление совершил мигрант

Суд в Салониках приговорил гражданина Молдовы к 121 году лишения свободы, гражданина Грузии – к 290 годам тюрьмы, а его греческий сообщник получил 69 лет строгого режима.

Молдаванин сначала был приговорён к 36 годам тюремного заключения, а после ему добавили ещё 85 лет лишения свободы за ДТП, повлекшее смерть людей. Наш соотечественник находился за рулём автомобиля с техническими повреждениями, что стало причиной аварии, пишет diez.md.

Кроме этого, суд в Салониках приговорил гражданина Грузии к 290 годам лишения свободы за перевозку нелегальных мигрантов. Грузин являлся лидером преступной группировки, которая организовала 9 нелегальных перевозок мигрантов из Турции в Салоники и Афины. Его сообщник, гражданин Греции, осужден на 69 лет тюрьмы.

Стоит отметить, что в Греции судебные инстанции при вынесении приговоров учитывают количество перевезенных нелегальных мигрантов. В итоге обвиняемые получают сотни лет тюрьмы по приговору. Однако согласно законодательству Греции, заключенный не может находиться в тюрьме более 25 лет, поэтому многие выходят на свободу спустя несколько лет заключения.