Молдаванина с тремя пулями в теле нашли в поле в Румынии

31-летний уроженец Республики Молдова был найден в субботу утром на поле в населенном пункте Чепарь, Румыния. Как пишет Observator, молодой человек пострадал в результате конфликта с другим гражданином Молдовы.

По словам представителей специализированных служб, в теле молдаванина нашли три пули. Он находился в сознании и был доставлен в больницу для оказания помощи. Подозреваемый в совершении преступления сбежал с места событий, однако позднее его нашли в уезде Марамуреш.

Отмечается, что на месте происшествия не было обнаружено оружие, из которого были сделаны выстрелы. Предстоит установить, являлось ли оно летальным или нет.

Обстоятельства происшествия выясняются.