Молдаванина с полной сумкой анаболиков задержали в Отачь (ФОТО)

У мужчины возникли проблемы с въездом в страну после того, как пограничники обнаружили в его сумке анаболики без каких-либо разрешающих документов.

Инцидент произошел 1 ноября во второй половине дня, на пограничном переходе Отачь. 40-летний мужчина не смог предоставить пограничникам документы, необходимые для перевозки груза.

По словам мужчины, анаболические средства были куплены им на Украине и предназначались для отправки неизвестному лицу из Кишинева через регулярный автобусный маршрут из Отачь. Товар был изъят для определения деталей преступления и принятия объективного решения.