Молдаванина с поддельными правами задержали при въезде в страну

Молдаванина с поддельными правами задержали при въезде в страну

Сотрудники пограничной полиции в пункте пропуска “Скулень” задержали гражданина Молдовы с поддельными водительскими правами. Инцидент произошёл 24 января в направлении въезда на территорию страны.

Накануне вечером пограничники остановили для проверки грузовик MAN, за рулём которого находился 44-летний житель города Рышканы. Проверка всех документов, которые были обнаружены у водителя, выявила нарушения: второе водительское удостоверение, выданное местными властями, имело явные признаки фальсификации. Водитель заявил, что документ ему выдало руководство компании, сотрудником которой он являлся.

Поддельные водительские права были изъяты и отправлены на экспертизу. Сотрудники пограничной полиции продолжают выяснять обстоятельства инцидента.

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