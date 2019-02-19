Молдаванина с поддельным техосмотром задержали на границе

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Гражданин Молдовы был задержан пограничниками за предъявление поддельных документов о техосмотре автомобиля. Инцидент произошёл в Бричанах.

Cотрудники пограничной полиции остановили транспортное средство Mercedes C250 возле села Котюжень Бричанского района. За рулём автомобиля с литовскими номерными знаками находился 29-летний житель села Гримэнкэуць. Во время проверки были обнаружены признаки фальсификации в документах о прохождении технического осмотра машины.

Как выяснилось, водитель также превысил допустимый срок пребывания в Молдове. Нарушитель рассказал, что приобрёл машину два года назад у жителя Единец.

Для выяснения всех обстоятельств автомобиль был изъят. Нарушителю грозит штраф в размере до 650 условных единиц, общественные работы от 150 до 200 часов, либо до 2-х лет лишения свободы.