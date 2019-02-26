Молдаванина с поддельным документом на авто задержали на румынской границе

0

19-летнего гражданина Молдовы задержали на румынской границе при попытке предъявить поддельные документы. Инцидент произошёл на днях в пункте пропуска “Галац”.

Молодой человек представил поддельный документ о проведении технического осмотра транспортного средства, которым он управлял, пишет voceabasarabiei.md. Нарушитель заявил, что взял машину у своего дяди и не знал, что документ, представленный контролю, не является подлинным.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.