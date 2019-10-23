Молдаванина с незадекларированной партией одежды задержали на белорусской таможне (ФОТО)

Молдаванина с незадекларированной партией одежды задержали на белорусской таможне (ФОТО)

В пункте пропуска “Бремино-Орша” таможенники пресекли попытку незаконного ввоза одежды без товаросопроводительных документов. Транспортное средство Mercedes Benz следовало из Болгарии в Беларусь под управлением гражданина Молдовы.

По документам в грузовом отсеке автомобиля перемещался сборный груз, пишет vitebsk.customs.gov.by. В ходе таможенного досмотра были обнаружены предметы женской, детской и мужской одежды, не заявленные в документах. Одежда общим количеством более 4,2 тысяч единиц перемещалась без декларирования.

По признакам совершения административного правонарушения таможней начат административный процесс. Обстоятельства инцидента выясняются.

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