Молдаванина с 4 кг янтаря поймали на румынской таможне (ВИДЕО)

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Сотрудники Пограничной полиции в пункте пропуска “Галац” обнаружили 4 кг янтаря, спрятанные в автомобиле, которым управлял гражданин Республики Молдова.

Инцидент произошёл вечером 12 июля, пишет realitatea.md. Для проверки был остановлен автомобиль Chrysler Voyager, за рулём которого находился 39-летний уроженец Молдовы.

В результате обыска пограничники обнаружили в тайнике в задней части автомобиля 45 камней общим весом 4 000 граммов. Водитель сказал, что намеревался перевезти янтарь в Турцию для определения ценности камней.

Контрабанду конфисковали. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.