Молдаванина приговорили в Санкт-Петербурге к 14 годам строгого режима за изнасилование двух школьниц

Серийный насильник был уже ранее осужден в России за аналогичные преступления, после чего его депортировали на родину.

По данным следствия, в сентябре 2017 года молдаванин приехал в город Отрадное Кировского района, где начал следить за 17-летней школьницей. Мужчина напал на подростка, избил и, угрожая ножом, изнасиловал и совершил другие половые действия насильственного характера, пишет tv8.md.

Спустя месяц, мужчина вернулся в то место, где изнасиловал ребёнка и отследил там свою новую жертву. Так, в октябре молдаванин напал на 16-летнюю школьницу, затащил её в кусты и затем, угрожая ножом, отвёз к реке Святка, где жестоко изнасиловал подростка.

Органы правопорядка арестовали преступника. Оказалось, что молдаванин уже отсидел один срок за аналогичные преступления, а впоследствии в 2014 году его депортировали на родину. Однако мужчина в Молдове долго не задержался, а лишь сменил тут имя и вернулся в Санкт-Петербург.

За жестокое изнасилование районный суд приговорил молдаванина к 14 годам колонии строгого режима и обязал возместить моральный ущерб жертвам в размере 1 млн рублей.

Напомним, что в Бельцах бежавшего из-под стражи насильника и убийцу несовершеннолетней арестовали и наказали.