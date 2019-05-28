Молдаванина, получившего срок в Италии, задержали на румынской границе

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Гражданин Молдовы, приговорённый к тюремному заключению итальянскими властями, был задержан на КПП “Албица-Яссы”.

38-летний мужчина с двойным гражданством – Молдовы и Румынии – находился в салоне микроавтобуса, с молдавскими номерами в качестве пассажира. Сотрудники румынской таможни обнаружили, что 22 мая итальянскими властями на имя данного гражданина был выдан ордер на арест. Мужчину приговорили к 2 годам и 6 месяцам тюремного заключения за жестокое обращение с несовершеннолетним на территории Италии, пишет publika.md.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.