Молдаванина поймали на взятке за избыток алкоголя

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Гражданин Молдовы попытался дать $ 15 белорусскому пограничнику, чтобы не проходить проверку багажа. Мужчина предпринял попытку договориться с пограничником и попросил не проверять личные вещи.

36-летний молдаванин ехал транзитом через Белоруссию в поезде Кишинёв-Санкт-Петербург. В пункте пропуска “Словечно” в поезд зашли пограничники. Мужчина попытался договорится с ними, но, увы, попытка оказалось неудачной, передаёт belnaviny.by.

В ходе проверки выяснилось, что житель Молдовы вёз домашнее вино, объём которого превышает допустимую норму в 2,5 раза. Мужчина заявил, что хотел угостить алкоголем своих друзей, которые работают в России.

Правоохранительным органам предстоит выяснить обстоятельства инцидента.